Koor Dolce Canto zingt dorp moed in met clip “Viva la Vida”

Alken - “We worden stilaan wakker na de Corona lockdown en onze bubbel mag al een tikkeltje groter. Ons dorp is zwaar getroffen. Ik hoop dat we met de uitstraling van ons koor en deze clip mensen hun ellende voor even kunnen laten vergeten”, zegt Jo Bams van het Dolce Canto koor in Alken.

Voor het koor is het nog steeds onzeker wanneer ze terug samen mogen zingen. De zangkriebels gaven aanleiding tot een creatief idee. Jo Bams vertelt: “De leden kropen thuis allemaal achter hun camera om zo vanuit hun kot het liedje ‘Viva la vida’ (‘leve het leven’) van Coldplay in te zingen. Vervolgens werden al de stemmen gemixt en konden we ons amuseren met het maken van leuke filmpjes voor de videoclip. Apart maar toch samen en natuurlijk nog steeds zingend willen we nu de boodschap ‘Viva La Vida’ verspreiden. Op de tonen van de gelijknamige song van Coldplay hopen we dat ons enthousiasme en positiviteit van de clip iedereen een hart onder de riem kan steken. In het bijzonder voor al de mensen die de afgelopen tijd van kortbij geconfronteerd werden met het Coronavirus. Vele Alkenaren hebben een zware tijd achter de rug.”

Met het clipje wil het koor met de D.C. Belles Band alle zangertjes ondersteunen in het geduldig afwachten tot er weer samen mag gezongen worden. “Ons liedje is een klein gebaar. Want als er iets is wat we de afgelopen periode hebben geleerd is het wel te kunnen genieten van de kleine dingen. In ons hart zijn we altijd verbonden en met dit liedje willen we onze positiviteit delen met het ganse dorp", vertelt Jo.

Zingen stopt nooit

Net zoals de meeste vrijetijdsbestedingen werden sinds 12 maart al de activiteiten van het bekende Alkense koor Dolce Canto stopgezet. Jo Bams vertelt: “Onze tweewekelijkse repetities en het samen zingen vielen weg. Hoelang het zou duren kon niemand voorspellen. We bleven hopen maar al snel werd duidelijk dat we ons showconcert, dat zou plaatsvinden op zondag 3 mei, zouden moeten annuleren. We waren al maanden aan het repeteren en al de liedjes konden stillaan afgewerkt worden… maar daar dacht het Coronavirus anders over. Wat normaal gezien een leuke periode zou zijn met extra veel koor-bijeenkomsten werd plots een stille en onzekere tijd. Het coronavirus zorgde letterlijk voor een domper op ieders koor-gemoed.”

Koorleden zochten we naar alternatieven om in deze vreemde tijden toch samen te zijn. “Verbinding en positiviteit is iets wat altijd al belangrijk was in ons koor”, vertelt Jo. “Op verzoek van onze dirigent van de D.C. Belles Band organiseerden we een succesvolle e-peritief. Allemaal achter onze computer met een drankje in de hand. Het draaide uit op een gezellige babbel waarin we zelfs heel even samen konden zingen. Op de dag van ons showconcert zondag 3 mei plaatste we een mini-concertje op onze sociale media. En wees maar zeker dat vele leden en sympathisanten luidkeels hebben meegebruld vanuit hun kot.”

Ook de dirigente van het kinderkoor probeert de zangkriebels warm te houden bij de jeugdige koorleden. Zo worden er regelmatig leuke filmpjes gepost van o.a. Koor & Stem en posten de leden af en toe zelf een home made zangfilmpje. Voor het koor is het nog steeds onzeker wanneer ze terug samen mogen zingen. De zangkriebels gaven bij de D.C-Belles Band aanleiding tot een creatief idee bij studente Eline. De leden kropen thuis allemaal achter hun camera om zo vanuit hun kot het liedje van Coldplay in te zingen. Jo Bams: “Vervolgens werden al de stemmen gemixt door Gert en konden we ons amuseren met het maken van leuke filmpjes voor de videoclip. Charline is daar een kei in! Apart maar toch samen en natuurlijk nog steeds zingend willen we nu de boodschap van ‘Viva La Vida’ verspreiden, in het bijzonder voor al de mensen die de afgelopen tijd van kortbij geconfronteerd werden met het coronavirus.”