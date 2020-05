Gemeentelijk ondersteuningsplan mist zijn doel

Wellen - Samen met de adviesraad Ondernemend Wellen had de Middenstandsorganisatie van Wellen een ondersteuningsplan uitgewerkt en voorgelegd aan burgemeester en schepen van Middenstand & Economie Els Robeyns. “Nu blijkt dat het schepencollege slechts enkele punten uit ons plan groen licht geeft, waardoor het doel van het plan verwatert”, zegt voorzitter Kris Boes.

De Wellense Middenstand betreurt dat burgemeester Robeyns het ondersteuningsplan al bekend maakte via de kranten. “Immers, er moest nog aan gesleuteld worden”, zegt Kris Boes, voorzitter van de Wellense Middenstandsorganisatie. Hij heeft de berekening gemaakt: “Wij hebben voorgesteld om iedere inwoner, van baby tot hoogbejaard, een cadeaubon te schenken van €10 met een aankoopverplichting van €20. Een systeem waar de werkende inwoner, de kinderen, inwonende jongeren, gepensioneerden… kortom iedereen gelijk is voor de wet. Wij stellen nu vast dat de werkende inwonende jongeren niets krijgen. Toegegeven, een cadeaubon van €25 klinkt mooier dan een bon van €10, maar als wij de rekening maken zien wij dat een gezin met 2 kinderen nu €25 + 2x €5 of samen 35 € krijgt , en een gezin met 2 inwonende werkende jongeren slecht €25. In ons plan zouden beide gezinnen 40 € gekregen hebben. Samen mét de aankoopverplichting zouden de handelaars een dubbele injectie krijgen. Bovendien kost ons systeem €17.500 minder”, aldus Kris Boes.

Plan dat door alle partijen wordt gedragen

Uit het plan van de bestuursmeerderheid blijkt dat de budgetten vooral naar cadeaubonnen gaan voor horeca en toerisme. En de braderie dan? Kris had op meer gehoopt: “De virtuele braderie willen wij in juni laten starten en laten doorlopen tot aan de decemberactie.” Het middenstandsbestuur is vooral teleurgesteld dat er geen overleg mogelijk is met het schepencollege en dat het een plan is van te nemen of te laten. Boes begrijpt het niet: “Het lijkt wel een one-man-show van de burgemeester. Waarom kunnen we niet samenwerken en komen tot iets dat door alle partijen gedragen wordt? We hebben toch een gemeenschappelijk uitgangspunt!”

De Middenstandsorganisatie blijft niet bij de pakken zitten. “Wij zullen met alle beschikbare middelen onze handelaars en ondernemers blijven ondersteunen. Zo hebben wij al onze leden al voorzien van een gratis stickerpakket om de veiligheidsvoorschriften in de zaken duidelijk kenbaar te maken. Onze nieuwe website met een “Shop-in-Wellen”-portaal staat startensklaar en wij werken aan een alternatief plan om toch nog zoveel mogelijk de door het gemeentebestuur geweigerde punten te kunnen realiseren”, besluit Boes.