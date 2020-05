Een herbruikbaar mondmasker en handgel voor elke Alkenaar

Alken - Het gemeentebestuur van Alken zal elke Alkenaar een pakketje bezorgen met daarin een herbruikbaar mondmasker, handgel en een brief met informatie.

De gemeente heeft bij een bedrijf 12.000 herbruikbare mondmaskers besteld die eind volgende week geleverd zullen worden. Opvallend is dat de maskers van hoge kwaliteit zijn, kookwasbestendig op langere termijn. Het bedrijf levert dezelfde maskers aan het personeel van vervoersmaatschappij De Lijn. Bovendien is elk masker voorzien van echte lintjes, dus geen elastiek, die maken dat het aanpasbaar is voor elke inwoner. Vooral tieners kunnen daardoor meer comfort ervaren bij het dragen. Burgemeester Marc Penxten (N-VA) is tevreden met het bereikte resultaat: “Dit bedrijf levert herbruikbare mondmaskers van een hoge kwaliteit voor 2,40 euro per stuk, een scherpe prijs. We hebben er 12.000 besteld, één voor elke Alkenaar vanaf 12 jaar. In een tweede zending volgen er zelfs nog extra filtertjes die er tussen kunnen geplaatst worden.” De burgervader is ook erg blij met de schenking van brouwerij Alken-Maes. In het pakketje dat de inwoners binnen 10 dagen mogen verwachten zal er, samen met de maskers, van de brouwerij een busje handgel zitten. In een begeleidende brief krijgt de Alkenaar alle nuttige informatie mee over hoe, waar en wanneer het masker te gebruiken valt. Alken doet dus niet mee met die groepsaankoop die de provincie organiseert. Tenslotte komt er nog een extra mondmasker vanwege de federale overheid.