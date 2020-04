Herbruikbare maskers voor iedereen

Wellen - Het gemeentebestuur heeft definitief ingeschreven op de gezamenlijke aankoop via de provincie van herbruikbare mondmaskers. Vanmiddag werd de knoop doorgehakt. Elke Wellenaar vanaf 12 jaar krijgt er één.

Het gemeentebestuur heeft definitief ingeschreven op de samenaankoop van mondmaskers van de provincie. Gisteren werd de kostprijs bekend gemaakt: 2,65€ per stuk, inclusief BTW. Vanmiddag werd de knoop doorgehakt. Het gaat om herbruikbare maskers met filter. Burgemeester Robeyns legt uit: “Wij voorzien voor iedere inwoner vanaf 12 jaar (geboren in 2008) een masker. We gaan deze maskers per gezinssamenstelling verdelen. De maskers zouden in de week van 18 mei geleverd worden. We hebben er 6550 besteld.

Samen met de aankoop van de 15.000 chirurgische mondmaskers aan 0,85€ per stuk betekent dit dat we in Wellen al iets meer dan 30.000€ geïnvesteerd hebben in mondmaskers voor onze inwoners.”