De Molen kampioen in Minivoc

Alken - De Zaalvoetbalbond heeft laten weten dat de competitie met de huidige stand wordt afgesloten en dat De Molen kampioen is. De nieuwe voorzitter van Minivoc hoopt dat het volgende seizoen gewoon kan opgestart worden.

De molen is dus kampioen geworden in het minivoetbal. “We spelen sowieso maar tot in mei, dus het heeft in ons geval niet veel zin om na te denken om de competitie later op het jaar terug op te starten. De gezondheid van de mensen gaat natuurlijk voor hè”, steekt Gaëtan Croes van wal. Croes wordt de nieuwe voorzitter van de Minivoc vanaf volgend seizoen. Hij begrijpt dat het vroegtijdig stopzetten van de competitie voor velen een spijtige zaak is, aangezien nog meerdere ploegen in de running waren om kampioen te worden. Croes legt uit: “Zo stonden Alliantie en De Gamblers, de recordkampioen, maar 2 punten achter De Molen in het klassement. Met nog 8 matchen die normaal gespeeld moesten worden was er dus nog veel mogelijk. Al blijft De Molen een zeer verdiende winnaar; de ploeg van het lokale jeugdhuis draait al meerdere jaren mee bovenaan in het klassement.”

Hoop op normaal seizoen

Ondertussen kijkt het bestuur van de competitie al uit naar volgend jaar. Croes hoopt dat het volgende seizoen normaal kan aangevat worden. “Het is en blijft een geweldig leuke competitie waarvan de grootste troef waarschijnlijk is dat we in het weekend spelen. Ik houd de moed er zeker van in, al hoop ik dat we voor volgend seizoen enkele nieuwe ploegen kunnen aantrekken om de competitie spannender te maken.” Minivoc Alken maakt deel uit van de officiële Zaalvoetbalbond. Nieuwe ploegen van ongeveer 10 voetballers per ploeg zijn meer dan welkom.