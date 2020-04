Gemeenteraad bespreekt klimaatplan, aankoop mondmaskers en Trud'or belasting

Sint-Truiden - Op de digitale gemeenteraad van aanstaande maandag zal er aan de raadsleden gevraagd worden om de dringende maatregelen die moesten genomen worden in het kader van de coronacrisis goed te keuren. Ook over de mondmaskers en de Trud'or belasting zullen de raadsleden hun licht laten schijnen.

Aanstaande maandag 27 april zal er een digitale gemeenteraad plaatsvinden. Aan de raadsleden wordt gevraagd om de dringende maatregelen die moesten genomen worden in het kader van de coronacrisis goed te keuren. Verder zal het bestuur het nieuwe klimaatplan 2030 voorstellen. De partij Groen hoopt o.a. dat de geveltuintjes er nu snel gaan komen. Verder komt de uitspraak door het Agentschap Binnenlands Bestuur over de klacht van oppositiepartij sp.a inzake de meerjarenplanning aan bod. Sp.a zal tevens de aankoop van mondmaskers voor elke Truienaar op tafel leggen. Het bestuur heeft hier zelf ook een plan voor klaargemaakt. Tenslotte dringt raadslid Filip Moers (sp.a) aan op het niet innen van de Trud’Or belasting in 2020 om zo de zelfstandigen een steuntje in de rug te geven.

De gemeenteraad zal enkel online te volgen zijn, en dit via de stream van HBVL, voorzien van tekst en uitleg door de lokale correspondenten. Afspraak op maandag 27 april om 20 uur, na de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.