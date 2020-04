Paasviering online en kerken open

Borgloon - De pastorale eenheid Borgloon zal de Paasviering zondag online zetten op haar website, zodat gelovigen het voor hen belangrijke feest van Pasen kunnen volgen. Ook enkele kerken zullen tijdens bepaalde uren toch open zijn.

De kerkfederatie Borgloon moet noodgedwongen alle paasvieringen afgelasten. Toch zullen de gelovigen van thuis uit de Paasviering kunnen volgen. Serge Casier van de pastorale eenheid legt uit: “Zondag staat de Paasviering online en ze is te volgen op onze website. Voor het rustoord van Borgloon zet ik ze ook op een USB-stick. Palmzondag, Witte donderdag en de kruisweg kan je nu al online volgen en zondag komt daar de Paasviering bij.” De pastorale eenheid zorgt er ook voor dat de Gasthuiskerk, naast het OCMW, elke dag open is. Casier: “Mensen komen er een kaarsje branden of even bidden. We openen trouwens ook de kerken van Jesseren op zaterdag tussen 18.15u en 19 uur en die van Hoepertingen op zondag tussen 9 en 10 uur; de uren waarop normaal de vieringen doorgaan, en dit zo lang het nodig is."

https://pastoraleeenheidborgloon.be/