Mentale veerkracht bij balletdansers houdt goed stand dankzij ‘hun Patty’

Alken - Dagelijks twee, drie uren oefenen. Dat is een absolute ‘must’ als je zoals Balletto Patty Giardina aan wedstrijden op hoog niveau wil blijven deelnemen. “Eén dag niet geoefend kan alles om zeep helpen”, zegt de 12-jarige Sam Laureys uit Alken daarover. Maar hoe doe je dat als je de ruime balletzaal moet missen en van thuis uit moet oefenen?

Het team van Balletto Patty Giardina keerde enkele weken geleden nog terug naar huis met alweer 8 gouden medailles; een uitzonderlijke prestatie. Maar na elke gouden medaille houden de ballerina’s het hoofd koel. Over tot de orde van de dag: intens oefenen, trainen, les volgen, dezelfde beweging opnieuw en opnieuw, uren lang. Immers, een dag niet geoefend zou een catastrofe zijn. Maar toen kwam corona.

Patty Giardina: “Donderdag 12 maart was de laatste les. Ik kreeg die dag de ene na de andere afgelasting van de internationale wedstrijden binnen, onder andere die van Parijs, waar mijn dansers zó naar uitkeken. Maar ik wilde geen risico nemen. We zijn vrijdag 13 maart onmiddellijk overgeschakeld op online lessen: taken, uitdagingen, lessen, alles via Zoom. Mijn balletdansers krijgen elke week een volwaardig programma zoals anders én extra uitdagingen.”

Vanessa Novack, de mama van Nick Deckers (9) vertelt: “Voor onze zoon Nick was het begin van thuis blijven door corona een ramp. Want nu kon hij geen ballet meer doen, wat hij daarvoor toch 10 uur per week bij Patty deed. Niet naar school gaan was erg, maar geen ballet, daar zijn serieus veel tranen voor gevloeid. Gelukkig kwam Patty snel met de online oplossing! Hij is er veel mee bezig, hoewel het ook niet altijd makkelijk is omdat je niet ‘in levende lijve’ gecorrigeerd kan worden.”

Vliegen door de living

De Alkense Sam Laureys vult aan: “We hebben een barre in de kelder geplaatst en in de living de zetels opzij geschoven zodat ik weer kan springen. Maar het is niet hetzelfde. Grote sprongen worden beperkt. Ik verlang zeker naar de ruimte van de balletzaal. Anderzijds houd ik goed stand omdat we elke dag vanaf ’s morgens door Patty worden uitgedaagd met een ‘challenge’ waar ik echt mijn tanden kan in zetten. Gelukkig mag ik mijn schoolwerk daarvoor wat opzij zetten. Patty is mijn held in deze moeilijke tijden. Zij houdt mij vanop afstand mentaal sterk.”

Ook ballerina Morgana Pirillo (14) vindt de online-aanpak top. “Ik heb boven een zolder waar ik een balletkamer van heb gemaakt, met plaats voor een barre. Sommigen oefenen met een stoel, maar dat is niet gemakkelijk. Anderen hebben nu een barre gekocht. Normaal oefenen we 2,5 uur per dag. Nu is de klassieke les alleen al 2 uren, zes dagen op zeven, én de moderne les, pilates, barre à terre, stretch lining en krachttraining. Neem daarbij de opdrachten en de challenge, en dan weet je dat we uren bezig zijn. Ik vind het wel jammer dat de wedstrijden zijn afgelast, want daar kijk ik altijd fel naar uit.”

Nick, Sam en Morgana besluiten graag samen: “We kunnen Patty niet genoeg bedanken voor al deze energie die ze in ons steekt!”