Senioren krijgen telefoontje van de gemeente

Wellen - Senioren van Wellen ouder dan 75 jaar kunnen vanaf vandaag 9 april een telefoontje verwachten van een personeelslid van de gemeente of het OCMW Wellen. Met deze actie wil de gemeente polsen hoe het met hen gaat in deze bijzondere crisistijd en nagaan of er bepaalde noden zijn.

Vandaag start de gemeente in het kader van #WarmWellen met het telefoneren naar senioren ouder dan 75 jaar. In eerste instantie worden de senioren ouder dan 80 opgebeld. In tweede instantie de senioren tussen 75 en 80 jaar. De bedoeling is om zo veel mogelijk senioren te contacteren. De sociale dienst werkte een handleiding uit voor de telefoongesprekken. Daarop staan een aantal zaken die aan bod kunnen komen tijdens het gesprek. In de eerste plaats zal er gewoon gevraagd worden hoe het gaat of men nog contact heeft met familie, kennissen en vrienden. Tegelijk zal ook nagegaan worden of men hulp nodig heeft voor bv. boodschappen of warme maaltijden. Het is niet de bedoeling om lange telefoongesprekken te doen. De gemeente en OCMW willen zo veel mogelijk senioren gewoon even een luisterend oor aanbieden en een extra hart onder de riem steken zodat ze na het telefoontje iets hebben van fijn dat ze vanuit de gemeente even gebeld hebben. Als uit het telefoongesprek blijkt dat er diepere noden zijn, bijvoorbeeld op psychosociaal vlak of op het gebied van – geestelijke - gezondheidszorg, hebben de bellers ook de handvaten om daarop in te kunnen pikken.