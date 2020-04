Borgloon - De stad Borgloon gaat maatregelen nemen om haar lokale economie en verenigingsleven te ondersteunen. Het bestuur wil een budget vrijmaken ten belopen van 110 000 euro. Het pakket zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de gemeenteraad van 28 april.

Burgemeesters Eric Awouters (OpenVLD/Stroop) wil de lokale zelfstandigen en handelaars die actief zijn op het grondgebied van Borgloon vooral financieel ondersteunen. Awouters legt uit: “Het is de bedoeling dat de steunverleningen eenvoudig aan te vragen zijn en gemakkelijk controleerbaar zijn door de administratieve diensten, dat de steun ook toekomt aan diegenen die echt te lijden hebben onder de crisis en de steun evenwichtig verdeeld wordt over allen die schade geleden hebben en niet aan enkelen toekomt.” Daarbij denkt de burgervader vooral aan zelfstandigen en handelaars die verplicht gesloten zijn of zelf beslist hebben om te sluiten wegens gebrek aan klanten of wiens inkomen aanzienlijk verminderd is. Sectoren die buiten deze maatregelen vallen zijn landbouw en fruitteelt, vrije beroepen (notaris, tandarts, advocaat, apotheker...), grootwarenhuizen, superettes, nachtwinkels en tenslotte voedingswinkels, enkel wanneer ze een ruime omzet kunnen blijven genereren zoals bakkers en slagers. Er zal aan enkele voorwaarden moeten voldaan worden om zo de mensen te bereiken die de ondersteuning echt nodig hebben. Bij volledige sluiting krijgt de handelaar of zelfstandige 500 euro en wanneer de zaak (deels) open is met een groot omzetverlies 250 euro.

Ook de verengingen, actief op het grondgebied van Borgloon, worden eveneens in hun werking ondersteund. Eric Awouters specifieert: “De erkende verenigingen zoals in de sport en de cultuur, jeugdverenigingen en de seniorenkingen krijgen op basis van hun werkingstoelage 2019 voor 2020 de werkingstoelage van 2019 plus 50% extra. Zij kunnen immers enkele maanden geen activiteiten organiseren en kunnen voor 2020 geen werkingsverslag voorleggen met een degelijke werking.” Het stadsbestuur denkt ook aan de voetbalverenigingen Habo, Kolmont en Borgloon. Zij krijgen naast de toelage eveneens een kwijtschelding van de huur voor 2020 voor hun velden. Renolim moet geen huur betalen voor de cafetaria van de sporthal tijdens de verplichte sluiting. Wat de Loonse tennisclub en HIH Hoepertingen betreft moet dit geregeld worden in het AGB. Tenslotte zal de stad geen terrasbelasting innen voor 2020. Het pakket maatregelen zal op de gemeenteraad van 28 april besproken worden, en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.