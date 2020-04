Eucharistie op de radio

Alken / Wellen / Borgloon - Gesloten kerken en radiozenders die alleen maar muziek draaien. Waar kunnen gelovigen nog terecht? Op vraag van parochiepriester Renato van Wellen zal de Haspengouwse regionale radio VRW nu zondag een kerkdienst uitzenden.

Aanstaande zondag zendt radio VRW de eucharistieviering uit ter gelegenheid van Palmzondag, en dit vanuit de kerk Sint-Jan-de-Doper te Wellen. De eredienst wordt voorgegaan door pastoor Renato. De pastoor wilde aan de wensen van zijn parochianen tegemoet komen en vroeg radio VRW of er een mis mocht worden uitgezonden. Het VRW-bestuur reageert positief: “In de ganse Haspengouwse regio zijn alle kerken gesloten. Voor de ouderen onder ons die toch nog aan hun geloof vasthouden en er troost en moed uit putten, vinden we het belangrijk dat we als radio deze maatschappelijke rol kunnen en mogen vervullen in de streek.” De dienst zal zaterdagavond worden opgenomen in de kerk waarbij slechts drie personen aanwezig zijn: de pastoor, de koster en de technicus van radio VRW. De eredienst gaat niet rechtstreeks op antenne, maar wordt een dag later, op Palmzondag uitgezonden om 11 uur.

