Dansstudio elke dag online met filmpje

Alken / Wellen - Maarten en Lise willen alle kids aan het bewegen krijgen. Met hun dagelijkse streams op facebook hopen ze dat de kinderen thuis alle stoelen aan de kant schuiven en meedoen.

Maarten en Lise van het Wellense dansstudio Step kunnen met hun kids niet meer bijeen komen in de danszaal. Ook het sportieve aanbod Lokadeez op woensdagnamiddag in de sporthal van Borgloon is niet langer mogelijk, gezien de coronacrisis. Lise Pieck is kleuterjuf bij de Berk in Hasselt en woont in Alken. Maarten Thonissen is ergotherapeut. Beiden hebben ze een bijzonder warm hart voor kinderen met een beperking. Maarten is er het hart van in dat het paaskampje voor kinderen niet kan doorgaan. Het project Lokadeez dat hij heeft opgestart zorgt er voor dat kinderen met een beperking de kans krijgen om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe dingen te ontdekken en te bewegen tijdens verschillende activiteiten. Genieten en plezier beleven staan centraal.

Het actieve duo heeft besloten om elke dag een leuk filmpje op de Facebookpagina te posten van dansstudio Step, onder het motto 'Dance at home' met af en toe zelfs een heuse dansles. "Zo hebben de kids toch nog een beetje hun verzetje, en willen we iedereen wat meer aan het bewegen krijgen", besluit het koppel.