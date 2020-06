Zwembad Dommelslag heropent op 1 juli in Pelt

Pelt - Vanaf 1 juli kan er terug gezwommen worden. "Ook LAGO opent alle baden en kan iedereen verzekeren dat dit in alle veiligheid gebeurt", zegt Dommelslag manager Bert Thijs. " Zo is het algemeen geweten dat chloorwater virussen en bacteriën doodt, maar ook de luchtkwaliteit bij LAGO is optimaal. In het buitenbad geniet je natuurlijk altijd van frisse lucht, maar ook als je binnen bent, zorgt de ventilatie voor 100% buitenlucht."

Het wordt in Dommelslag zoals elders wel zwemmen op reservatie. De gloednieuwe webshop zorgt ervoor dat iedereen zorgeloos zijn plonsbeurt kan inplannen. Tickets koop je enkel online. Reserveren kan vanaf 25 juni via de website van Lago Dommelslag