Laatste fase Lindelsebaan wordt afgewerkt in Overpelt

Pelt - De werken aan de Lindelsebaan tussen Overpelt en Eksel worden afgerond. In de week van 29 juni krijgen de fietspaden een bestrijking en rode slemlaag. In de week erop wordt de rijweg voorzien van een bestrijking en nieuwe zwarte slemlaag. In principe moeten de werken op 10 juli afgerond zijn. Vanaf 29 juni tot het einde van de werken geldt er op de Lindelsebaan tussen de Moldershoevenstraat en de Rijmenstraat eenrichtingsverkeer in de richting van Eksel. De handelaars blijven steeds bereikbaar.

De Lindelsebaan tussen Eksel en Oerpelt is met ruim 5 kilometer de langste gemeenteweg in Pelt. Er is 20 maanden aan de weg gewerkt.