Nieuwe deken Jan Philippe op werkbezoek in Pelt

Pelt - Priester Jan Philippe (44) wordt per 1 september deken van het nieuwe dekenaat Pelt. Dat is tot stand gekomen door de fusie van de dekenaten Hamont, Lommel en Peer. Jan Philippe - nu nog bezig als astoor moderator in Hasselt - was vandaag op werkbezoek in Overpelt en kennismaken met zijn nieuwe huisvesting in de pastorij van Overpelt-Centrum, die dan dekenij wordt; Na afloop poseerde de nieuwe deken (links) graag met pastoor-moderator Theo Borgermans die Overpelt verlaat. Borgermans wordt per 1 september pastoor-moderator in Lommel.