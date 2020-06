Bibliotheek opent morgen woensdag in Overpelt en Neerpelt

Pelt - De bibliotheek is helemaal klaar om- na sluiting wegens corona - opnieuw bezoekers te ontvangen. Op woensdag 17 juni openen de vestigingen van Neerpelt en Palethe (Overpelt) de deuren. Boeken halen en brengen is dan weer mogelijk. Het inleveren blijft via de buitenbus. Online reserveren kan via pelt-bibliotheek.be. De leeszaal of pc's gebruiken en koffie of water consumeren kan nog niet.

Aangepaste openingsuren gelden bij de heropening: in de namiddag van 14 tot 19 uur kan het publiek (15 in Palethe en 30 in Neerpelt) binnen. Bezoekers nemen een winkelmandje en moeten de markeringen en aanzijwingen van de bib medewerkers volgen.

De bib van Neerpelt is gesloten op maandag, die van Palethe op vrijdag.