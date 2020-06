Dienstencentra zetten mantelzorgers in de bloemetjes in Pelt

Pelt - Op 23 juni is het 'Dag van de Mantelzorger'. Het gemeentebestuur wil de mantelzorgers dan in de bloemetjes zetten en doet een oproep om zich kenbaar te maken en naam doorgeven. Mantelzorgers bieden hulp aan personen die omwille van ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning nodig hebben. In de coronacrisis hebben ze hun nut andermaal bewezen.

Dienstencentrum Pelle Melle en BinnenHOF hadden voor 24 juni een 'bedank'activiteit gepland, maar die kan omwille corona niet doorgaan. De gemeente laat dat niet zomaar aan zich voorbijgaan en gaat mantelzorgers in de week van 22 juni toch een presentje bezorgen, vandaar de vraag zich kenbaar te maken bij de gemeente op www.gemeentepelt.be/dagvandemantelzorger of bellen op 011/94.94.98.

BinnenHOF en Pelle Melle bereiden zich voor op het hervatten van de dagactiviteiten, op een veilige mamnier en in kleinere groepen. Een exacte datums is er nog niet. (Path/GVB)