Terug misviering met beperking in kerken van Overpelt

Pelt - In de kerken van Overpelt-Centrum, Holheide (zondag) en Lindel-Hoeven (zaterdag) worden er vanaf het weekend van 13-14 juni weer eucharistievieringen opgedragen. Voorlopig alleen in het weekend heeft PE De Goede Herder beslist. Stewards zullen de gelovigen onthalen met een ontsmettingsgel en de plaatsen aanwijzen. Plakband op de vloer zal de nodige te houden afstand aanduiden. Ook zij die niet wensen te communiceren zullen gevraagd worden mee in de rij aan te sluiten om te vermijden dat mensen elkaar moeten kruisen. De communie zal enkel uitgedeeld worden door de voorganger. Er wordt een plexischerm voorzien om rechtstreeks contact te vermijden. De kerk van Centrum en Holheide (foto) zijn startklaar. Daar is na de herinrichting nog plaats voor 100 (Centrum) en 50 (Holheide) man. (PaTh)

Er wordt niet rondgegaan voor de collecte. De kerkgangers wordt gevraagd hun bijdrage te deponeren na afloop in de korfjes bij de uitgang.

