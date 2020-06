Geen kermis en geen jaarmarkt in Hamont

Hamont-Achel - De eerste zondag na Pinksteren is het normaal kermis in Hamont-centrum. Omwille van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal deze kermis dit jaar niet doorgaan. Ook de jaarmarkt die gepaard gaat met deze kermis zal dit jaar niet plaatsvinden. De wekelijkse markt gaat wel gewoon door. Of de kermissen van Hamont-Lo (19 juli), Achel-Centrum (2 augustus) en Achel-Statie ( 23 augustus mogen doorgaan hangt af van de beslissing af van de Nationale Veiligheidsraad. De stedelijke website en facebookpagina houdt alles bij. (PaTh)