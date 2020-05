Reebok gevangen in tuin in Overpelt-Centrum

Pelt - Vrijwilligers van het Natuurcentrum Opglabbeek hebben gisteren in de vooravond een reebok gevangen in de tuin van Franssen in de Dorpsstraat. Hoe het beestje daar is terecht is gekomen over de hoge omheining blijft voor de bewoners een raadsel maar alleszins kon het zich daar goed verstoppen. "Wij hebben het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gecontacteerd en die kwamen met een ploeg ter plaatse om het reetje te vangen en dat ging relatief snel", vertelde de vrouw van Franssen. Zij zag het beestje al rond de middag in de tuin in Overpelt-Centrum aan de Ringlaan opduiken en dan weer verdwijnen.

Volgens de mensen van het Natuurhulpcentrum was het een reebok van 3 jaar volgesn het gewei. Het diertje werd meegenomen en kreeg in de bossen terug zijn vrijheid