Pelt opent morgen de buurtspeeltuinen

Pelt - De nationale veiligheidsraad gaf groen licht voor het heropenen van de buurtspeeltuinen en -pleinen vanaf woensdag 27 mei. Dat zijn er in Pelt een 30-tal en is goed nieuws voor de kinderen. Voor de drie grote speeltuinen in Pelt - ‘t Pelterke, De Bosuil en de Scoutsrally - is het nog even wachten.

De grote speeltuinen openen voor maximum 20 kinderen is niet realistisch en dus blijven 't Pelterke, Bosuil en Scoutsrally tot nader order gesloten. De gemeente hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt voor de drie grote speeltuinen.