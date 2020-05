Fietsbieb heropent op nieuw adres aan Marktplein in Neerpelt

Pelt - De Fietsbieb van Pelt opent morgen zaterdag 23 mei ook terug de deuren en wel op een nieuw adres, namelijk Marktplein 9. Ze is open van 9.00 tot 12.00 uur. Let wel: je kan er enkel op afspraak terecht en per afspraak is het aantal bezoekers beperkt tot 1 kind en 1 volwassene. Bezoekers zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen en de handen met gel te ontsmetten aan de ingang.

Omdat er met deze werkwijze op een voormiddag niet veel klanten kunnen worden ontvangen zal de fietsbieb extra geopend zijn op zaterdag 30 mei ook van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf juni gelden weer de gewone openingsdagen: de tweede zaterdag van de maand.

Een reservatie maken kan op gsm nr 0468/576.919 of e-mail jeanfietsbiebpelt@gmail.com. Wie een kinderfiets wil schenken aan de fietsbie, maak best aan afspraak via dezelfde weg.