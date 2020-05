Voorstelling jaarprogramma Palethe uitgesteld in Pelt

Pelt - Het uitbrengen van de jaarbrochure met de culturele activiteiten van het seizoen 2020 – 2021 in CC Palethe die normaal in de tweede helft van mei in de brievenbus valt wordt in deze onzekere coronatijden uitgesteld. "De onzekerheid wanneer we de deuren van ons Cultuurcentrum weer mogen openen en jullie weer in onze zalen mogen zien, heeft ons doen besluiten om het uitbrengen van onze nieuwe jaarbrochure voor even uit te stellen, waarschijnlijk tot begin augustus", aldus het Vrijetijdsteam Pelt. Alles hangt af van wat de Nationale Veiligheidsraad beslist. Palethe gaat zijn publiek via digitale kanalen op de hoogte houden. (PaTh)