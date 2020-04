Vrijwilligers gezocht voor maken van mondmaskers in Hamont-Achel

Hamont-Achel - Het dragen van een mondmasker zal een belangrijke rol spelen in de exit strategie waarbij de coronamaatregelen versoepeld worden. Via de federale overheid zullen inwoners een mondmasker en twee filters ontvangen. Daarnaast kunnen alle inwoners ouder dan 12 een extra mondmasker bekomen dankzij het samenwerkingsverband van Hamont-Achel binnen de Hulpverleningszone Noord Limburg. Hoewel deze mondmaskers uitwasbaar zijn, zijn ze niet oneindig keer herbruikbaar. Het stadsbestuur doet een oproep om ook zelf mondmaskers te maken.

Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om dat zelf te doen, doet het stadsbestuur een oproep naar vrijwilligers om zo mensen uit kwetsbare groepen te helpen. Het materiaal is voorradig. Gegadigden kunnen zich aanmelden via het e-formulier te vinden op www;hamont-achel.be/mondmasker-naaien of bellen op 011/51.05.00 om praktsiche afspreken te maken. Er wordt gewerkt met pakketten van 10 mondmaskers.

(PaTh/GVB)