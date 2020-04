Geen verdeling van gratis veldbloemenzaad in Hamont-Achel

Hamont-Achel - Wegens de coronacrisis is er in Hamont-Achel dit voorjaar geen verdeling van gratis veldbloemenzaad. Als bloemen- en bijenvriendelijke gemeente hecht men in Hamont-Achel veel belang aan biodiversiteit.en daarom organiseert het stadsbestuur sinds 2015 een veldbloemenactie. Het jaarlijkse gratis zakje veldbloemenzaad van 100 gram is er dit voorjaar niet bij en wordt omwille van de coronamaatregelen geschrapt. Dit veldbloemenmengsel is dit voorjaar ingezaaid op een perceel van volkstuinencomplex De Kempkens.

In het voorjaar 2021 voorizte men in Hamont-Achel opnieuw de gratis verdeling van voorjaarsbloemenzaden 'Brandenburger'mengsel. Dit veldbloemenmengsel is dit voorjaar als proef ingezaaid op een perceel van volkstuinencomplex De Kempkens.