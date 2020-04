Pelt - Voor zondag 17 mei had Fifty One Club 'De Teuten' samen met de vliegbasis Kleine-Brogel de 21ste editie van de fietshappening de 'Teutenroute'.voorzien, maar wegens de corona-epidemie wordt de fietshappening geannuleerd en verschoven naar volgend jaar op 25 april 2021. Fifty-One Club De Teuten en de 10de Wing van Kleine Brogel vormen al 20 jaar een sterke tandem en kunnen jaarlijks tot vijfduizend fietsers bereiken. De fietshappening is een benefiet voor onderzoek naar Multiple Sclerose.