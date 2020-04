Papiercontainers bij Esperanza Pelt tijdelijk weg

Pelt - De papiercontainers bij Esperanza Pelt zijn tijdelijk verwijderd op verzoek van Limburg.net, zegt clubvoorzittee Jan Winters. Wegens de coronacrisis was er in maart ook al geen inzameling aan huis Met een gesloten recyclagepark was het dan stormloop op De Roosen om oud papier kwijt te geraken. Esperanza hoopt dat met het openstellen van de recyclageparken vanaf 6 april ook de papiercontainers terug kunnen komen, zegt Jan Winters. Oud papier is een bron van inkomsten voor de club waarmee de infrastructuur van de tribune wordt afbetaald. (PaTh)