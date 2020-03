Bewonersbrief Corona in diverse talen in Pelt

Pelt - Het coronavirus kent geen taal. Daarom liet de gemeente de belangrijkste informatie vertalen over de coronamaatregelen voor onze anderstalige inwoners. Enkel door iedereen grondig te informeren, gaan we samen de strijd aan om verdere verspreiding van het virus te vermijden. Alle Peltenaren ontvingen de afgelopen dagen een infobrief met informatie en instructies over de coronamaatregelen in het Nederlands.Om te vermijden dat anderstaligen uit de boot vallen, stellen wij de brief daarom ook ter beschikking in het Engels, Frans, Duits, Pools, Arabisch en Turks, aldus de informatiedienst in het gemeentehuis. Info: www.gemeentepelt.be/bewonersbriefcorona