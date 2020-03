Eetfestijn Palliovik afgelast in Pelt!

Pelt - Het coronavirus heeft ons en de wereld in z’n greep. Daardoor is vzw Palliovik helaas genoodzaakt haar jaarlijks eetfestijn dit weekend op 14 en 15 maart te annuleren. Komen eten zal niet mogelijk zijn, maar de vzw organiseert een afhaalmoment voor iedereen die een kaart en gerechten reserveerden. Afhalen kan in Casino, Fabriekstraat 138 in Pelt, op zaterdag 14/3 van 16 tot 19 uur, zondag 15/3 van 11 tot 14.30 uur en van 16 tot 19 uur. Wij kunnen als vzw al meer dan 20 jaar op jullie steun rekenen, hopelijk kunnen we ook nu reken op jullie steun en begrip. De afhaalgerechten zijn koud en kunnen thuis opgewarmd worden. Meer info: www.palliovik.be