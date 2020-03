Pelt - Op maandag 9 maart is er een infomarkt over de Noord-Zuidverbinding in CC Palethe. De infomarkt is tussen 19 en 21 uur doorlopend te bezoeken. Men komt er meer te weten over de alternatieven, het onderzoek en de planning "waaruit moet blijken dat 2020 een belangrijk jaar wordt voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding".