Pelt zoekt meedenkers cultuur

Pelt - Wie in Pelt wil meedenken over of meedoen aan cultuur, bibliotheek, erfgoed, tentoonstellingen, verenigingen, amateurkunsten of jongerencultuur dan daarvoor op zondag 8 maart naar de eerste editie van het Peltse cultuurcafé in CC Palethe. De samenkomst start om 10.30 uur. Tijdens deze eerste samenkomst verneem je hoe we advies over cultuur gaan aanpakken en hoe jij in de toekomst je steentje kan bijdragen aan het Peltse cultuurbeleid.

Om praktische redenen wordt gevraagd in te schijven via https://www.gemeentepelt.be/inschrijven-meedenkerscultuur.

Wie zondag niet kan maar toch interesse heeft en wil meedenken over cultuur in Pelt, kan zich via mail melden bij eveline.feijen@gemeentepelt.be