Gemeente zoekt meedenkers

Pelt - In Pelt zoekt men mensen die mee willen nadenken over het Pelt van morgen. Daarvoor organiseert de gemeente acht open ontmoetingsmomenten, die elk focussen op een belangrijk thema in de gemeente. In februari - op zondag 9 en 23 februari - kunnen geïnteresseerden al meedenken over het klimaat en het mondiaal beleid. Zondag wordt er gestart met 'meedenker over het klimaat' in zaal Dommelgalm, Jaak Tassetstraat. tussen 9.30 en 13 uur worden gegadigden er verwacht. Over mondiaal beleid gaat het op 23 februari in de Wereldwinkel van Neerpelt.

in maart worden cultuur, gezin en senioren in Palethe belicht. Jeugd en sport in april. Meedenken over personen met beperking sluit de reeks in september af.

Info: www.participelt;be/meedenkers