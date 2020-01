Zondag herdenkingsmoment Peltse missionarissen

Pelt - Zondag 2 februari herdenkt Pelt de tragische dood van drie Peltse missionarissen in Kongolo. Pater Michel Vanduffel en pater Theo Schildermans van Lindehoeven en pater Désiré Pellens van Damsheide (Neerpelt) werden op 1 januari 1962 vermoord in Kongolo. Voor de 20 vermoorde missionarissen - waaronder de Peltse paters - is de procedure tot zaligverklaring opgestart.

Op 30 januari is het 100 jaar geleden dat Désiré Pellens in Neerpelt geboren werd.

De gemeente wil met de herdenking de drie missionarissen een eerbetoon brengen. Er is een hulde zondag om 11 uur bij de gedenksteen (foto) van van de paters Michel Vanduffel en TheoSchildermans in Lindelhoeven en om 14 uur bij het monument van pater Pellens in de naar hem genoemde straat op Damsheide. Na de herdenking biedt de gemeent een drankje aan in het buurthuis Damsheide.