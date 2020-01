Pelt - ‘Omdat het kan’ is de titel van Eva’s derde boek (2018). Het boek leest als een handleiding en praktische gids voor het leven. Een meeslepende getuigenis over willen en niet moeten, over grenzen opzoeken en grenzen respecteren. De voormalige radio en tv-omroepster komt vertellen over "een leven waarin je zelf je weg uitstippelt en zelf een eigen leven creëert, en niemand achternaloopt".

De lezing is morgen donderdag 24 januari om 20.30 uur in de Muzezaal van Palethe. Kost 7 of 5 euro.