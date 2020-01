Zondag Nieuwjaarsconcert met Roeland Hendrikx in CC Palethe Overpelt

Pelt - Het Nieuwjaarsconcert van CC Palethe van aanstaande zondag heeft Roeland Hendrikx en het strijkorkest Boho Strings op de affiche staan. Roeland Hendrikx (Hamont) is één van de meest toonaangevende Belgische klarinettisten van het moment. Hendrikx was jarenlang klarinet solo bij het Nationaal Orkest van België, maar koos in 2017 voor een loopbaan als solist.

Het strijkorkest Boho Strings is een weerspiegeling van de diversiteit in onze samenleving. Algerije, België, Frankrijk, Israël, Marokke, Nederland, Polen, Spanje, Turkije en de VS: deze rijkdom aan herkomsten vormen een bron van creatieve inspiratie en zorgen voor een lectische manier van musiceren, aldus de aankondiging.

Begin zondag 19 januari om 14 uur in de Zinnezaal van Palethe. Reserveren: CC Palethe. Kaarten 18 euro.