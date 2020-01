Pelt - Er zal vanaf dit jaar geen drink meer zijn vanuit de gemeente op de markt in Overpelt laat de gemeentelijke marktleider weten. Of het moet van de marktkramers zelf komen. "Er zijn een paar marktkramers weggevallen en de meeste die in Overpelt staan, die staan ook in Neerpelt op zaterdag. Daarom is beslist nog één traktatie te houden en dit op zaterdag in Neerpelt. Ook omdat de marktkramers dat zelf organiseren, en er eigenlijk niemand extra personeel kon inzetten om dit te doen."