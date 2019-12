Bomvolle Martinuskerk voor kerstconcert Cocinite en Shoosh inOverpelt

Pelt - Koor Concinite en het akoestisch trio Shoosh hebben zondag een uniek kerstconcert gebracht voor meer dan 500 toehoorders in de Martinuskerk. Shoosh met de Peltse broers Dries en Gert Peeten en An-Sofie Cloet namen het tweede deel voor hun rekening met songs uit het repertoire van Boudewijn de Groot, Beyoncé, Frank Sinatra, John Lennon, Bart Peeters. Shoosh ded het met bravoure, 'proms'toestanden en kippenvelmomenten. Na de samenzang met 'Imagine' en 'So this is Christmas' was er een staande ovatie.