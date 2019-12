Pelt - Koor Concinite Overpelt olv dirigent Jos Meekers en het akoestisch trio Shoosh met Dries en Gert Peeten en An-Sofie Cloet brengen zondag 22 december in de kerk van Overpelt-Centrum onder de noemer "So this is Christmas" hun kerstconcert. Begint om 15 uur. Inkomkaarten: VVK € 10 / Kassa € 12 / - 12 jaar gratis Kaarten voor dit kerstconcert: bij de koorleden, tel. 011/55.36.22 of lieve.geusens@gmail.com