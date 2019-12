Zondag kerstconcert 'SO THIS IS CHRISTMAS' in Martinuskerk Overpelt-Centrum

Foto: Shoosh in kerstconcert Pelt

Pelt - Zondag 22 december heeft het gemengd koor Concinite het akoestisch trio Shoosh uit Pelt/Leuven uitgenodigd om samen kerstliederen te zingen. Het kerstconcert vindt plaats in de Martinuskerk van Pelt en begint om 15 uur. Concinite o.l.v. Jos Meekers brengt enkele oude minder gekende Vlaamse kerstliederen, waarna een bloemlezing van meer populaire, welbekende kerstmelodieën zullen weerklinken.

In deel 2 is het de beurt aan Shoosh.Het trio met An-Sofie Cloet, Gert Peeten en Dries Peeten. Op hun programma: Boudewijn de Groot, Beyoncé, Frank Sinatra, John Lennon, Bart Peeters... Met een niet alledaags repertoire pakt Shoosh uit in de Martinuskerk om de warme sfeer rond Kerstmis uit te stralen.

Inkom: VVK 10 euro, kassa 12 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Kaarten bestellen: bij de koorleden of tel. 011/55.36.22 of lieve.geusens@gmail.com