Seniorenfeest morgen gratis op groot scherm in Pelt

Pelt - In Palethe is het drie dagen seniorenfeest. Zondag en maandag was het optreden in de Zinnezaal uitverkocht. Voor dinsdag 26 november - de derde namiddag - is het ook weer voor een vol huis dat Connie Neefs, Luc Caels, Eveline Cannoot, Frank Galen en Christel optreden met het showballet Generation Next.

De shownamiddag van dinsdag om 14 uur wordt doorgestraald vanuit Palethe naar het groot scherm in Pelle Melle, WZC Immaculata en WZC Sint-Jozef. Bewoners kunnen zo het seniorenfeest live meemaken.