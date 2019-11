Zaterdag en zondag Samana expo in 't Pelterke te Overpelt

Pelt - "Voor ik het vergeet" is de titel waarmee Samana (vroegere Ziekenzorg) dementie in de kijker zet op de jaarlijkse opendeurdagen van zaterdag 23 en zondag 24 november in de grote zaal van 't Pelterke. Via infostands van het Inloophuis Dementie, Pallion, het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en notaris Dirk Seresia krijgen de bezoekers nuttige tips over wat doen en kan bij dementie.

Er is tevens een gelegenheidscafetaria voor een hapje en een drankje, stelt de Creaclub eigen werk tentoon en is er een tombola 'altijd prijs'. Open zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.