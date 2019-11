Aankomst Sinterklaas morgen tweemaal uitverkocht in Palethe in Overpelt

Pelt - Het Sinterklaas Comité van Overpelt bestaat 75 jaar en dat wordt zondag (morgen) gevierd met een dubbele show in CC Palethe. De toeloop naar Palethe groeit elk jaar en om de veiligheid te vrijwaren, zijn er op zondag 10 november twee shows: om 10.30 en om 14.30 uur. De zaal gaat telkens een half uur voor de show open.

Maar helaas voor wie nog gheen kaartje heeft. Vol is vol: er zijn 900 kaartjes verkocht en tweemaal 450 in de Zinnezaal is het maximum. Aan de inkom krijgen alle kinderen een jeton o na de show bij de Sint een snoepzak af te halen.