"Dag van de jeugdbeweging" druk gevierd in Pelt

Pelt - Vandaag vierde men in Pelt de "dag van de jeugdbeweging'. In uniform dus naar school trekken hoort erbij. Maar ook een happening op de feestweide bij Palethe, in de vroege ochtend tussen 6.30 en 8.30 uur bijgewoond door zo'n kleine zeshonderd in uniform gestoken scholieren. De gemeente deed mee en schonk gratis koffiekoeken, warme chocomelk en muziek van dj Tony De Ruyter.

De feestweide naast Palethe lijkt de ideale plek voor zo'n happening. "Gelegen als het ware op een kruispunt tussen de scholen in Over- en Neerpelt. Voor schepen van jeugd Katrien Kenis (CD&V) was het de eerste keer. Ze kreeg assistentie van burgemeester Frank Smeets en schepen Ann Van Dorpe om broodjes en chocomelk te verdelen.