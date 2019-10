Pelt - Het gemengd koor Concinite geeft op 12 oktober om 20.00 uur in de kerk van Lindelhoeven een klassiek concert met barokke werken, met als hoofdgerecht Mozart. Vocale solisten doen mee en we doen een beroep op het orkest van het KANL (het vroegere NIKO). Concinite bestaat uit een 50-tal zangers. Het geheel zal ongeveer anderhalf uur duren: kort en krachtig maar er is geen pauze voorzien.