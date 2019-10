Morgen test B-Alert in Pelt

Pelt - Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom beschikt Pelt over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op donderdag 3 oktober zullen we dit systeem testen. Momenteel zijn er al bijna 3200 Peltenaren ingeschreven bij BE-alert. Het is van belang dat nog veel meer mensen zich inschrijven, want zo kunnen in geval van nood zo veel mogelijk inwoners zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Spoor ook vrienden en familie aan om in te schrijven via www.be-alert.be”

Nationale test

Morgen houden 170 gemeenten in België een BE-Alert test;. Ook Pelt doet mee. De inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert krijgen dan via sms het tekstbericht : BE-Alert - TEST - Pelt.

Spoor ook vrienden en familie aan om in te schrijven via www.be-alrt.be