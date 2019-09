Kunstroute Open Ateliers in Pelt

Pelt - Vier weekends lang - tussen 21 september tot 13 oktober - brengen 50 lokale kunstenaars in 36 ateliers hun werk in de kijker via de kunstroute. Op zaterdag en zondag zijn de ateliers open en gratis te bezoeken. Bedoeling met Open Ateliers is dat er direct contact is tussen de kunstenaar en zijn bezoekers. "De kunstenaar belicht het productieproces en legt uit hoe zij of hij tewerk gaat." In 'Open Ateliers' zijn kunstenaars uit verschillende disciplines te bewonderen: Hun ateliers zijn vier weekenden gratis te bezoeken. Op zaterdag van 13 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. De deelnemers en -route staan op www.gemeentepelt.be/kunstroute (PaTh)