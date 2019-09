Zondag ‘Fotocafé’ in CC Palethe in Overpelt

Pelt - In het kader van Fotofestival Pelt dat nog tot einde van de maand loopt is er zondag 15 september vanaf 14.00 uur in CC Palethe Pelt een ‘Fotocafé’, een leerrijke namiddag vol lezingen, persoonlijke ontmoetingen met fotografen, boeiende gesprekken, workshops en nog veel meer. En must voor iedere liefhebber van fotografie. Tijdens de namiddag wordt ook de Publieksprijs van het Fotofestival uitgereikt. (

Peter Testelmans geeft een demo en uitleg over flitslicht bij fotograferen van dansers. Lezingen zijner mer Carla Kogelman, Jos Verhoogen en Mieke Coppieters. Rafael Rybczynski - Helsinki Photofestival - geeft een uiteenzetting over fotografie in Scandinavië.

Verder nog: CVO LIno enCVO Qrios geven een presentatie van hun werking. Bij een stand van breedbeeld en Arno Roncada kan men zijn portfolio laten bespreken.

Alles is uitgebreid terug te vinden op fotofestival.pelt