Fotografe Wendy Marijnissen stelt fotoboek rond zwangerschap in Pakistan voor in CC Palethe

Pelt - Vandaag is - donderdag 5 september - fotografe Wendy Marijnissen bij gelegenheid van het fotofestival "Lens op de Mens"om 20 uur te gast in CC Palethe voor een lezing. Wendy exposeert tijdens het fotofestival en stelt tijdens deze lezing haar boek ‘Always the guest’ voor.

Tijdens het fotofestival Pelt zijn - naast de tentoonstelling in openlucht - ook verschillende gasttentoonstellingen te zien. Zo exposeert Wendy Marijnissen nog tot einde van de maand in het WZC Sint-Jozef in deelgemeente Neerpelt.

Reserveren kan via CC Palethe. Kost 5 euro inkom.