Pelt - Zondag 1 september van 13.00 u. tot 16.00 uur is er de tweedehandsbeurs fietsen bij de KWB-Overpelt Centrum op de speelplaats basisschool “De Linde” Lindepaadje 1 Overpelt. gratis toegang beurs. Inschrijving fietsverkoop: 10.00 u. tot 12.00 uur in basisschool “De Linde” op 1 september. Inschrijving kost 1 euro per fiets en bij bij verkoop is 10 % voor de verenigingskas van de KWB. Info: 0472 61 35 69