NWC annuleert kanoregatta en doortocht wegens blauwalg problematiek op kanaal in Neerpelt

Pelt - De Neerpeltse Watersportclub heeft de Doortocht van Neerpelt, die voor vandaag op het programma stond, en de Neerpeltse kanoregatta van morgen en zondag geannuleerd. "We hadden van de Vlaamse Waterweg de toelating gekregen om onze regatta te organiseren op voorwaarde dat er op dat moment geen drijflaag van blauwalgen zou liggen. Wij waren en zijn er nog altijd van overtuigd dat we deze garantie konden geven," aldus de NWC op haar facebookpagina. De Vlaamse Waterweg heeft beslist om de toelating in te trekken omdat de problematiek van de blauwalg de laatste dagen op het kanaal in Pelt verergerd is.